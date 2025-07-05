Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 75A, ngõ 61 Đ. Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm lập, trình và nộp các loại báo cáo thuế (Môn bài, GTGT, TNDN, TNCN,…) và báo cáo tài chính định kỳ, đảm bảo đúng hạn và đúng quy định.
Trực tiếp làm việc và giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu. Chuẩn bị hồ sơ, cung cấp, giải trình số liệu thanh tra, kiểm tra thuế.
Cập nhật kịp thời chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.
Am hiểu các quy định về thuế, ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Excel; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, Fast, phần mềm quản lý của Công ty. Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống ERP là một lợi thế.
Hòa đồng, nhanh nhẹn, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ (hoạt động chuỗi) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-14MM (thương lượng theo năng lực)
Được mua các sản phẩm của Công ty với giá đặc biệt ưu đãi.
Đóng BHXH, nghỉ phép, nghỉ/ thưởng lễ/ tết đầy đủ
Có cơ hội thăng tiên lên các vị trí Kế Toán Tổng Hợp,…
Qùa tặng nhân dịp sinh nhật nhân viên
Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân.
Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
Các họat động tập thể : Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tố Hữu, Trung Văn, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

