Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
- Hà Nội: Số 75A, ngõ 61 Đ. Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Chịu trách nhiệm lập, trình và nộp các loại báo cáo thuế (Môn bài, GTGT, TNDN, TNCN,…) và báo cáo tài chính định kỳ, đảm bảo đúng hạn và đúng quy định.
Trực tiếp làm việc và giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu. Chuẩn bị hồ sơ, cung cấp, giải trình số liệu thanh tra, kiểm tra thuế.
Cập nhật kịp thời chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.
Am hiểu các quy định về thuế, ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Excel; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, Fast, phần mềm quản lý của Công ty. Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống ERP là một lợi thế.
Hòa đồng, nhanh nhẹn, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ (hoạt động chuỗi) là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Được mua các sản phẩm của Công ty với giá đặc biệt ưu đãi.
Đóng BHXH, nghỉ phép, nghỉ/ thưởng lễ/ tết đầy đủ
Có cơ hội thăng tiên lên các vị trí Kế Toán Tổng Hợp,…
Qùa tặng nhân dịp sinh nhật nhân viên
Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân.
Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
Các họat động tập thể : Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
