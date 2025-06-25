Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Giám sát thi công và kiểm soát tiến độ, chất lượng, hồ sơ hoàn công, khối lượng thanh toán của các Nhà thầu nội thất

1. Lập kế hoạch

• Lập tiêu chí nghiệm thu sản phẩm của dự án

• Tham gia lập HSYC, đánh giá năng lực nội thất các đơn vị nội thất

2. Kiểm soát phần Xây dựng, nội thất từ thiết kế đến thi công cảnh quan

• Giám sát tiến độ, chất lượng thi công, hồ sơ pháp lý các hạng mục Nội thất, cảnh quan toàn dự án đảm bảo đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, bàn giao vận hành

• Bóc tách kiểm tra khối lượng dự toán phần Nội thất, tham gia ký hồ sơ nghiệm thu chất lượng, thanh toán Nội thất của dự án.

• Xử lý các vấn đề về kỹ thuật liên quan đến phần hoàn thiện, Nội thất của dự án thiết kế và thi công.

• Kết hợp các phòng ban tham gia công tác kiểm tra hồ sơ, nghiệm thu bản vẽ hoàn công công trình

• Thực hiện công tác thẩm định nội bộ với các công việc như thiết kế (được yêu cầu), biện pháp thi công, tiến độ, giải pháp xử lý

• Tham gia phần kiểm soát BOQ và thông số tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu, chấm thầu liên quan phần Nội thất

• Thẩm định biện pháp thi công, đề cương TVGS, QLDA của Nhà thầu Nội thất.

• Quản lý các Hợp đồng thi công, tư vấn liên quan Nội thất