Tuyển Nhân viên Lễ tân Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Lotte Shopping Plaza Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lotte Center, 1F
- 6F, 54 Lieu Giai, Cong Vi, Ba Dinh, Hanoi
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tiếp đón khách đến quầy dịch vụ khách hàng tại Trung tâm thương mại.
• Quản lý phiếu quà tặng, thẻ thành viên.
• Quản lý, phát, đổi Voucher cho khách.
• Làm việc tại hệ thống phát thanh, đọc thông báo trung tâm thương mại.
Thời gian làm việc: Xoay ca 06 ngày/tuần. Có thời gian nghỉ ăn trưa/tối giữa các ca
Ca 1: 08h30 - 17h30
Ca 2: 14h00 - 22h00
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan
• Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận trong công việc
• Từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên vị trí Chăm sóc Khách hàng, Dịch vụ, Tư vấn Bán hàng là lợi thế
• Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh
• Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận trong công việc
• Từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên vị trí Chăm sóc Khách hàng, Dịch vụ, Tư vấn Bán hàng là lợi thế
• Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Tại Lotte Shopping Plaza Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lotte Shopping Plaza Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
