Tuyển Cloud Engineer FPT TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 810 - 11 USD

• Thiết kế và tối ưu các hệ thống cung cấp dịch vụ VoIP, tích hợp giải pháp VoIP trên các nền tảng và ứng dụng khác như AI.

• Nghiên cứu giải pháp, ứng dụng mới cho dịch vụ VOIP, sử dụng và phát triển các tính năng, công cụ mới trên nền System Linux, Softswitch, Kamailio, WebRTC, Freeswitch.

• Cài đặt và Quản trị hệ thống server dịch vụ VoIP trên nền tảng Linux/Windows, Vmware, Openstack Cloud.

• Tương tác, phối hợp với các Telco trong nước và quốc tế đảm bảo kết nối cung cấp dịch vụ VoIP liên tục đến khách hàng.

• Quản lý vận hành và khai thác hệ thống tổng đài VoIP cung cấp dịch vụ cho Doanh Nghiệp.

• Lựa chọn làm việc tại 1 trong 2 địa điểm:

• Tầng 8, Sảnh A, Tòa FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

• Lô 37-39A, đường 19, Khu chế xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh