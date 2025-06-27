Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Ngày đăng tuyển: 27/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI

Quản lý dự án kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI

Mức lương
1 - 13 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5A – Tòa nhà Lâm Viên – 107A Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương 1 - 13 USD

• Lập kế hoạch và điều phối triển khai các dự án số hóa tài liệu theo hợp đồng.
• Quản lý tiến độ, nhân sự, chất lượng, chi phí dự án đảm bảo đúng cam kết.
• Là đầu mối làm việc với khách hàng: báo cáo tiến độ, xử lý thay đổi và phát sinh.
• Phối hợp nội bộ (kinh doanh, kỹ thuật, vận hành) để đảm bảo triển khai hiệu quả.
• Tuyển dụng, đào tạo và điều hành đội ngũ thực hiện tại hiện trường.
• Báo cáo định kỳ tiến độ và hiệu quả dự án cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 1 - 13 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên CNTT, Hành chính – Văn thư).
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý Dự án hoặc 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm trong các dự án số hóa/chỉnh lý tài liệu
• Hiểu quy trình số hóa, tiêu chuẩn lưu trữ và pháp lý liên quan (ưu tiên có kinh nghiệm dự án nhà nước).
• Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo đội nhóm 50+ người, lập kế hoạch, báo cáo, sử dụng Excel, Gantt chart.
• Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt, có thể đi công tác và làm việc dưới áp lực cao.
• Ưu tiên: Ứng viên từng quản lý dự án quy mô lớn hoặc có kiến thức về hệ thống mạng, bảo mật.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 107A Đường Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

