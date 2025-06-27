Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD

Mức lương 1 - 13 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5A – Tòa nhà Lâm Viên – 107A Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội

• Lập kế hoạch và điều phối triển khai các dự án số hóa tài liệu theo hợp đồng.

• Quản lý tiến độ, nhân sự, chất lượng, chi phí dự án đảm bảo đúng cam kết.

• Là đầu mối làm việc với khách hàng: báo cáo tiến độ, xử lý thay đổi và phát sinh.

• Phối hợp nội bộ (kinh doanh, kỹ thuật, vận hành) để đảm bảo triển khai hiệu quả.

• Tuyển dụng, đào tạo và điều hành đội ngũ thực hiện tại hiện trường.

• Báo cáo định kỳ tiến độ và hiệu quả dự án cho Ban Giám đốc.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên CNTT, Hành chính – Văn thư).

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý Dự án hoặc 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm trong các dự án số hóa/chỉnh lý tài liệu

• Hiểu quy trình số hóa, tiêu chuẩn lưu trữ và pháp lý liên quan (ưu tiên có kinh nghiệm dự án nhà nước).

• Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo đội nhóm 50+ người, lập kế hoạch, báo cáo, sử dụng Excel, Gantt chart.

• Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt, có thể đi công tác và làm việc dưới áp lực cao.

• Ưu tiên: Ứng viên từng quản lý dự án quy mô lớn hoặc có kiến thức về hệ thống mạng, bảo mật.

