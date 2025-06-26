Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà BRG, 198 Trân Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết kế nội thất 3D, bóc tách bản vẽ chi tiết.

• Dựng hình 3D minh họa công trình kiến trúc nhà ở, biệt thự, dựng mô hình 3D các đồ vật đặc biệt theo yêu cầu của từng dự án cụ thể.

• Dựng hình minh họa các tiện ích trong những dự án Bất động sản.

• Dựng hình 3D minh họa các sự kiện.

• Thiết kế diễn hoạt 3D động đơn giản.

• Vẽ minh họa bối cảnh sân gôn trong trường hợp được yêu cầu.

• Trình bày thuyết minh bản vẽ phục vụ thuyết trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kiến trúc; Nội thất

• Có từ 3 năm trong các lĩnh vực công việc liên quan đến 3D nội thất hoặc diễn họa kiến trúc

• Có hiểu biết về diễn họa nội thất, ngoại thất, kiến trúc cảnh quan

• Có tư duy tạo hình tốt; nắm bắt tốt các xu hướng thiết kế

• Có khả năng vẽ tay là điểm cộng

• Kỹ nẵng sử dụng các phần mềm: Auto Cad; 3D Max; Sketchup; Lumion hoặc các phần mềm hỗ trợ dựng và render 3D tương đương; Adobe Illustrator; Photoshop

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.