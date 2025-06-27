Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Telim Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 - Tòa nhà Phương Đông Golf. Tân Mỹ, Mỹ Đình, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc

Mô tả công việc:

• Thiết kế kiến trúc và nội thất cho các dự án như văn phòng, ngân hàng, nhà máy, showroom, v.v.

• Thực hiện phối cảnh 3D và phát triển ý tưởng theo yêu cầu của khách hàng

• Triển khai bản vẽ thi công và chi tiết kỹ thuật.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc hoặc thiết kế nội thất

• Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội – ngoại thất

• Thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCAD, SketchUp, 3D Max, Photoshop, v.v.

Quyền lợi

- Mức lương Từ 15 triệu ~ 30 triệu VND (có thể thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn)

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Quyền Lợi Tại Công Ty TNHH Telim Corporation

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Telim Corporation

