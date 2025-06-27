Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Telim Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Telim Corporation
Ngày đăng tuyển: 27/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Công Ty TNHH Telim Corporation

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Telim Corporation

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5

- Tòa nhà Phương Đông Golf. Tân Mỹ, Mỹ Đình, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Mô tả công việc:
• Thiết kế kiến trúc và nội thất cho các dự án như văn phòng, ngân hàng, nhà máy, showroom, v.v.
• Thực hiện phối cảnh 3D và phát triển ý tưởng theo yêu cầu của khách hàng
• Triển khai bản vẽ thi công và chi tiết kỹ thuật.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc hoặc thiết kế nội thất
• Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội – ngoại thất
• Thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCAD, SketchUp, 3D Max, Photoshop, v.v.
Quyền lợi
- Mức lương Từ 15 triệu ~ 30 triệu VND (có thể thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn)
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Tại Công Ty TNHH Telim Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Telim Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Telim Corporation

Công Ty TNHH Telim Corporation

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Phương Đông, phố Tân Mỹ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

