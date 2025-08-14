Tuyển Nhân viên kinh doanh TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3&4, Trung Tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia, Lô D25, KĐT Mới Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI), một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, đã được thành lập, chủtrì nghiên cứu công nghệ và phát triển các sản phẩm thuộc lĩnh vực AI, Robotics và Digital Twin (Bản sao số).

Mô tả công việc:

- Tư vấn, xây dựng và tư vấn đến khách hàng các giải pháp, công nghệ tiên tiến về sản phẩm dịch vụ Trí tuệ nhân tạo và dịch vụ phân tích dữ liệu cho các ngành Thương mại điện tử, Bán lẻ/ Chính phủ, Smart City/Tài Chính Ngân hàng/Logictics,Transport.

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi ký hợp đồng, chủ động tham vấn và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Tham gia nghiên cứu giải pháp, đề xuất cải tiến công nghệ đối với các sản phẩm, dịch vụ của Viettel AI nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng.

- Tư vấn, đóng góp kiến cho các khối sản phẩm công nghệ về các cải tiến dịch vụ, chuẩn hóa quy trình vận hành, đóng gói sản phẩm hoàn thiện dựa trên thực tế phản hồi từ thị trường.

- Phát triển khách hàng mới B2B, B2G.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chứng chỉ 650 Toeic trở lên hoặc chứng chỉ Ielts 6.0 trở lên.

Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, ĐTVT, hoặc các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh.

Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên vị trí Phát triển kênh hoặc các vị trí tương đương.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các khoản quà, thưởng lễ tết, nghỉ mát hỗ trợ ăn trưa, điện thoại liên lạc tối thiểu 2.000$/năm và các chế độ thưởng theo dự án, mức độ thành công của các sản phẩm nghiên cứu.

- Được hưởng 12 ngày nghỉ phép và 15 ngày nghỉ hưởng nguyên lương gồm 11 ngày nghỉ lễ tết, 3 ngày nghỉ mát và 1 ngày sáng tạo hàng năm.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo Quy định và chế độ bảo hiểm riêng của Tập Đoàn Viettel.

- Được trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; các sản phẩm có định hướng nghiên cứu dài hạn.

- Có cơ hội được làm việc cùng với nhiều chuyên gia, đối tác nước ngoài, tham gia các hội nghị khoa học quốc tế trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

- Được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc trong và ngoài nước.

- Có cơ hội chuyển Quân nhân chuyên nghiệp/ Sỹ quan thuộc Bộ quốc phòng Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin