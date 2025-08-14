Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: L27 U05 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Theo dõi và quản lý hồ sơ công trường thi công
Xây dựng và thiết lập, thực hiện các kế hoạch thi công theo tiến độ công việc
Tổng kê khối lượng công việc hoàn thành, hỗ trợ quá trình hoàn công thanh quyết toán
Thực hiện các công việc khác có liên quan
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện, Giao thông, Thuỷ lợi, Xây dựng....
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (Có kinh nghiệm là một lợi thế)
Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc
Mong muốn làm việc trong lĩnh vực xây lắp điện; thi công công trình điện, trạm biến áp
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (Có kinh nghiệm là một lợi thế)
Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc
Mong muốn làm việc trong lĩnh vực xây lắp điện; thi công công trình điện, trạm biến áp
Tại CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, du lịch hàng năm, khen thưởng... đầy đủ
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13
Ăn trưa miễn phí tại văn phòng công ty
Phụ cấp điện thoại, đi lại
Công ty hỗ trợ tham gia các chương trình đào tạo và phát triển, nâng cao kiến thức và kĩ năng, nghiệp vụ
Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và kết quả công việc
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13
Ăn trưa miễn phí tại văn phòng công ty
Phụ cấp điện thoại, đi lại
Công ty hỗ trợ tham gia các chương trình đào tạo và phát triển, nâng cao kiến thức và kĩ năng, nghiệp vụ
Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và kết quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI