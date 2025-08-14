Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L27 U05 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Theo dõi và quản lý hồ sơ công trường thi công

Xây dựng và thiết lập, thực hiện các kế hoạch thi công theo tiến độ công việc

Tổng kê khối lượng công việc hoàn thành, hỗ trợ quá trình hoàn công thanh quyết toán

Thực hiện các công việc khác có liên quan

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện, Giao thông, Thuỷ lợi, Xây dựng....

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (Có kinh nghiệm là một lợi thế)

Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc

Mong muốn làm việc trong lĩnh vực xây lắp điện; thi công công trình điện, trạm biến áp

Tại CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, du lịch hàng năm, khen thưởng... đầy đủ

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13

Ăn trưa miễn phí tại văn phòng công ty

Phụ cấp điện thoại, đi lại

Công ty hỗ trợ tham gia các chương trình đào tạo và phát triển, nâng cao kiến thức và kĩ năng, nghiệp vụ

Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU

