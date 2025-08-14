Tuyển Kế toán nội bộ Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 46 Láng Hạ, Phường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Kế toán thanh toán: Nhập Phiếu thu/Phiếu chi, Báo nợ/Báo có ngân hàng lên phần mềm, Chốt quỹ Tiền mặt/khớp sao kê Ngân hàng, Tiếp nhận Đề xuất và Đề nghị thanh toán từ các bộ phận trong công ty, Lập Phiếu thu/Phiếu chi, Quản lý lưu trữ chứng từ Thu/Chi.
- Kế toán chi phí: Hạch toán/ Phân bổ CP vào đúng các bộ phận(sales/XDV); Hạch toán CP hoa hồng, CP kinh doanh, lương bán hàng của các phòng kinh doanh; Lên báo cáo CP bán hàng và CP quản lý doanh nghiệp TK 641, 642.
- Kế toán công nợ nội bộ: Quản lý TK công nợ 141, 138, 338, 136; Theo dõi nhắc nhở hoàn ứng đối với nhân viên công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán/kiểm toán
- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
- Thành thạo Excel, một số phần mềm kế toán như: DMS, Misa...

Tại Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách lương thưởng hấp dẫn
- Được đào tạo theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu
- Cơ hội tham quan nhà máy Mercedes-Benz tại Đức
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company

Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 46 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

