Tuyển Kế toán nội bộ Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 Láng Hạ, Phường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Kế toán thanh toán: Nhập Phiếu thu/Phiếu chi, Báo nợ/Báo có ngân hàng lên phần mềm, Chốt quỹ Tiền mặt/khớp sao kê Ngân hàng, Tiếp nhận Đề xuất và Đề nghị thanh toán từ các bộ phận trong công ty, Lập Phiếu thu/Phiếu chi, Quản lý lưu trữ chứng từ Thu/Chi.

- Kế toán chi phí: Hạch toán/ Phân bổ CP vào đúng các bộ phận(sales/XDV); Hạch toán CP hoa hồng, CP kinh doanh, lương bán hàng của các phòng kinh doanh; Lên báo cáo CP bán hàng và CP quản lý doanh nghiệp TK 641, 642.

- Kế toán công nợ nội bộ: Quản lý TK công nợ 141, 138, 338, 136; Theo dõi nhắc nhở hoàn ứng đối với nhân viên công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán/kiểm toán

- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

- Thành thạo Excel, một số phần mềm kế toán như: DMS, Misa...

Tại Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách lương thưởng hấp dẫn

- Được đào tạo theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu

- Cơ hội tham quan nhà máy Mercedes-Benz tại Đức

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin