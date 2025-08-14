Tuyển Business Analyst TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Epic, 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI), một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, đã được thành lập, chủtrì nghiên cứu công nghệ và phát triển các sản phẩm thuộc lĩnh vực AI, Robotics và Digital Twin (Bản sao số).

Mô tả công việc:

- Khảo sát, lấy yêu cầu, thống nhất phạm vi từ khách hàng, tư vấn giải pháp cho sản phẩm.

- Phân tích các yêu cầu từ kinh doanh chuyển thành các nghiệp vụ cho sản phẩm.

- Thiết kế tài liệu giải pháp nghiệp vụ, tài liệu thiết kế (Mockup) cho đội dự án.

- Rà soát và đánh giá sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.

- N12Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về CNTT: Cấu trúc phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu.

- Có tư duy tốt về phân tích hệ thống, logic, suy luận, phản biện tốt.

- Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.

- Có khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.

- Chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm giải pháp nghiệp vụ các hệ thống ứng dụng nhiều về công nghệ AI, học máy... hoặc có kinh nghiệm về kiểm thử phần mềm.

Chứng chỉ 650 Toeic trở lên hoặc chứng chỉ Ielts 6.0 trở lên

Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy tính hoặc ngành tương đương.

Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên phát triển, giải pháp phần mềm

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các khoản quà, thưởng lễ tết, nghỉ mát hỗ trợ ăn trưa, điện thoại liên lạc tối thiểu 2.000$/năm và các chế độ thưởng theo dự án, mức độ thành công của các sản phẩm nghiên cứu.

- Được hưởng 12 ngày nghỉ phép và 15 ngày nghỉ hưởng nguyên lương gồm 11 ngày nghỉ lễ tết, 3 ngày nghỉ mát và 1 ngày sáng tạo hàng năm.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo Quy định và chế độ bảo hiểm riêng của Tập Đoàn Viettel.

- Được trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; các sản phẩm có định hướng nghiên cứu dài hạn.

- Có cơ hội được làm việc cùng với nhiều chuyên gia, đối tác nước ngoài, tham gia các hội nghị khoa học quốc tế trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

- Được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc trong và ngoài nước.

- Có cơ hội chuyển Quân nhân chuyên nghiệp/ Sỹ quan thuộc Bộ quốc phòng Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển

