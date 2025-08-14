Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Song Khê, QL1A, TP Bắc Giang, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mục tiêu công việc:
Đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ;
Góp phần gia tăng sự hài lòng và trung thành của khách hàng, thúc đẩy doanh thu bền vững.
Mô tả công việc :
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu dịch vụ logistics của khách hàng, đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác;
Theo dõi, cập nhật tiến độ đơn hàng; chủ động thông báo cho khách khi có thay đổi;
Giải quyết phản hồi, khiếu nại nhanh chóng, khéo léo, dưới sự hướng dẫn của Trưởng phòng;
Hỗ trợ phòng Kinh doanh: gửi báo giá, hợp đồng, cung cấp tài liệu dịch vụ, chăm sóc khách hàng cũ;
Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng trên hệ thống; lập báo cáo định kỳ và đề xuất giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng;
Lập báo cáo công việc định kỳ, đồng thời chủ động đề xuất ý tưởng nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả dịch vụ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kinh tế, Logistics, Ngoại thương hoặc liên quan;
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung;
Có tư duy dịch vụ khách hàng, giao tiếp tốt/ hoạt ngôn và xử lý tình huống khéo léo;
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Power Point); có thể sử dụng trình duyệt thiết kế đơn giản là một điểm cộng;
Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng – 1 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực logistics hoặc dịch vụ là lợi thế;
Tính cách: Tỉ mỉ, nhanh nhẹn, trách nhiệm cao, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội;
Khả năng làm việc độc lập dưới áp lực công việc cao song song với khả năng làm việc theo nhóm;
Chủ động trong công việc được giao và có khả năng sắp xếp công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 : 8h00 – 17h30 và thứ 7 : làm việc hybrid
Được hưởng đầy đủ các chế độ: được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Luật hiện hành và quy định của công ty;
Mức lương tổng thoả thuận tuỳ theo kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên;
Được tham gia các hoạt động tập thể : liên hoan cuối năm, du lịch, …;
Được đào tạo liên tục trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG

CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: QL1A, Song Khê, Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

