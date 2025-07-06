Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES

CTCP Bất Động sản JOY HOMES tự hào là đơn vị phân phối, tư vấn & đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, mang đến cho khách hàng những dịch vụ tận tâm cùng trải nghiệm hoàn hảo nhất. CTCP Bất Động sản JOY HOMES JOY HOMES được thành lập bởi đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối, tư vấn đầu tư bất động sản; thành công trong việc hợp tác chặt chẽ với các Chủ đầu tư danh tiếng như Vingroup, Ecopark, Masterise Homes, Capitaland… JOY HOMES JOY HOMES với slogan “Chạm tới giấc mơ” sẽ là người bạn đồng hành chuyên nghiệp, tận tâm với khách hàng trên chẳng đường sở hữu ngôi nhà trong mơ. Niềm vui và sự hài lòng của khách hàng là nguồn động viên lớn nhất để JOY HOMES không ngừng phát triển và hoàn thiện. JOY HOMES với slogan “Chạm tới giấc mơ”