Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Hàn Quốc làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Quản lý toàn bộ hoạt động hành chính nhân sự của Công ty. Xây dựng chiến

lược và hệ thống nhân sự hiệu quả, đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực phù

hợp để phát triển doanh nghiệp bền vững.

NHIỆM VỤ CHÍNH

• 1. Lĩnh vực Hành chính

- Xây dựng quy trình, tổ chức hoạt động, giám sát quá trình vận

hành hệ thống hành chính trong công ty

- Thực hiện công tác đánh giá, cải tiến hệ thống hành chính trong

công ty

- Trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng.

• 2. Lĩnh vực Nhân sự

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, tay

nghề

- Tổ chức vận hành hệ thống lương - thưởng theo đúng quy định

- Tham gia xây dựng và giám sát công việc các vị trí việc làm

- Quản lý, giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ