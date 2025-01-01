Danh sách Công ty >

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Giới thiệu Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Tập đoàn Đèo Cả hiện nay là công ty mẹ, bao gồm 20 công ty thành viên chia thành 5 khối ngành nghề như: Các ban chuyên môn; Khối doanh nghiệp đầu tư; Khối doanh nghiệp dự án; Khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; Các đối tác chiến lược, với gần 6.000 cán bộ - công nhân viên, người lao động. Đây là một tập thể thống nhất cùng theo đuổi khát vọng trở thành: “Nhà đầu tư hạ tầng giao thông lớn nhất; Nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp nhất và Tổng thầu mạnh nhất” để thực hiện ước vọng mang đến “cuộc sống an toàn, sung túc cho con người, đất nước Việt Nam”.

Tin tuyển dụng Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Hạn nộp: 03/10/2025

Bình Dương Đồng Nai 14 - 16 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Địa chỉ
