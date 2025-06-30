Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD

Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD

Tập Đoàn Karofi Holding
Ngày đăng tuyển: 30/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
Tập Đoàn Karofi Holding

Hỗ trợ kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Tập Đoàn Karofi Holding

Mức lương
500 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 500 - 12 USD

• Khảo sát chi tiết yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến quản lý kho và vận hành sản xuất (Hỗ trợ phân hệ MM,PP của SAP)
• Xây dựng, tham gia xây dựng giải pháp: Điều chỉnh, cấu hình mới các nghiệp vụ thuộc phân hệ Mua hàng (MM) phát sinh..
• Phối hợp kiểm tra giải pháp đưa vào triển khai với các bên liên quan: Hỗ trợ triển khai, đánh giá, nghiệm thu các yêu cầu khi đưa vào vận hành
• Hỗ trợ các yêu cầu phát sinh hàng ngày từ phía người sử dụng của phân hệ bán hàng MM/PP - SAP
• Phối hợp quản trị các hệ thống phần mềm tích hợp với SAP.
• Tham gia hỗ trợ triển khai các giải pháp khác ngoài SAP ( theo yêu cầu của công ty)

Với Mức Lương 500 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tư vấn viên MM Consultant.
- Có kiến thức về kinh tế, kế toán liên quan đến quản lý kho và quản trị sản xuất.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thêm phân hệ PP

Tại Tập Đoàn Karofi Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Karofi Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Karofi Holding

Tập Đoàn Karofi Holding

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7 - Hudland Tower - Số 6 Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ho-tro-kinh-doanh-thu-nhap-500-1-200-thang-tai-ha-noi-job363244
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Maybank Securities Limited
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD
Maybank Securities Limited
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 650 USD
Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Maybank Securities Limited
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD
Maybank Securities Limited
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 650 USD
Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Sebang Battery Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sebang Battery Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP LOGISTICS VIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP LOGISTICS VIT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN IPMAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN IPMAC
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD Tập Đoàn Karofi Holding
500 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 650 USD Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
400 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
2 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm