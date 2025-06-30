Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Tập Đoàn Karofi Holding
- Hà Nội: Số 6, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 500 - 12 USD
• Khảo sát chi tiết yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến quản lý kho và vận hành sản xuất (Hỗ trợ phân hệ MM,PP của SAP)
• Xây dựng, tham gia xây dựng giải pháp: Điều chỉnh, cấu hình mới các nghiệp vụ thuộc phân hệ Mua hàng (MM) phát sinh..
• Phối hợp kiểm tra giải pháp đưa vào triển khai với các bên liên quan: Hỗ trợ triển khai, đánh giá, nghiệm thu các yêu cầu khi đưa vào vận hành
• Hỗ trợ các yêu cầu phát sinh hàng ngày từ phía người sử dụng của phân hệ bán hàng MM/PP - SAP
• Phối hợp quản trị các hệ thống phần mềm tích hợp với SAP.
• Tham gia hỗ trợ triển khai các giải pháp khác ngoài SAP ( theo yêu cầu của công ty)
Với Mức Lương 500 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức về kinh tế, kế toán liên quan đến quản lý kho và quản trị sản xuất.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thêm phân hệ PP
Tại Tập Đoàn Karofi Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Karofi Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
