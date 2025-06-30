Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD

• Khảo sát chi tiết yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến quản lý kho và vận hành sản xuất (Hỗ trợ phân hệ MM,PP của SAP)

• Xây dựng, tham gia xây dựng giải pháp: Điều chỉnh, cấu hình mới các nghiệp vụ thuộc phân hệ Mua hàng (MM) phát sinh..

• Phối hợp kiểm tra giải pháp đưa vào triển khai với các bên liên quan: Hỗ trợ triển khai, đánh giá, nghiệm thu các yêu cầu khi đưa vào vận hành

• Hỗ trợ các yêu cầu phát sinh hàng ngày từ phía người sử dụng của phân hệ bán hàng MM/PP - SAP

• Phối hợp quản trị các hệ thống phần mềm tích hợp với SAP.

• Tham gia hỗ trợ triển khai các giải pháp khác ngoài SAP ( theo yêu cầu của công ty)