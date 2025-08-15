Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 200 Triệu

Mức lương 50 - 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Tạ Hiện, Thành Mỹ Lợi,, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 200 Triệu

CTCP Bất Động sản JOY HOMES là một trong những đơn vị hàng đầu, phân phối, tư vấn & đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, mang đến cho khách hàng những dịch vụ tận tâm cùng trải nghiệm hoàn hảo nhất. JOY HOMES được thành lập bởi đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối, tư vấn đầu tư bất động sản.

JOY HOMES tự hào là đối tác chiến lược của hàng loạt siêu dự án đáng chú ý tại TP.HCM, Long An, Bình Dương...

Để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng hỗ trợ tư vấn các dự án trên, chúng tôi chú trọng và đặc biệt quan tâm tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh với công việc nhau sau:

- Tư vấn khách hàng tiềm năng theo data công ty cấp.

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng đi tham quan thực tế dự án.

- Chốt hợp đồng và hoàn tất thủ tục giao dịch cho khách.

- Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh sau giao dịch.

- Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm.

Với Mức Lương 50 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Linh hoạt, nhạy bén, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc;

- Ưu tiên UV từng làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, ngân hàng hoặc BĐS.

- Ưu tiên đã có KN BĐS.

- Có khát khao làm giàu từ Bất động sản, đam mê kinh doanh..

- Năng động, nhiệt tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng đến 20 triệu/tháng – thu nhập khởi điểm cao

Hoa hồng đến 65%, thanh toán nhanh chỉ trong 48h

Hỗ trợ chi phí marketing cao nhất thị trường

DATA NÓNG MỖI NGÀY - DỰ ÁN SIÊU HOT - HOA HỒNG SIÊU NHANH

Nguồn khách marketing phủ kín, không lo tìm kiếm

Thưởng lễ, Tết, hiệu suất theo quy định của công ty.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm.

Hỗ trợ truyền thông – pháp lý – chuyên nghiệp từ A–Z.

Chúng tôi tìm kiếm những người nghiêm túc với nghề, sẵn sàng chinh phục thị trường bằng năng lực và đam mê thật sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin