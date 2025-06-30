Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 32 Triệu

1. Quản lý phòng kế toán:

Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Kế toán.

Phân công công việc, đào tạo và phát triển đội ngũ kế toán viên.

Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hoạt động tài chính - kế toán.

2. Báo cáo tài chính và thuế:

Kiểm tra, rà soát hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính định kỳ, hồ sơ quyết toán thuế năm.

Đảm bảo tính chính xác, hợp lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đại diện công ty làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các ban ngành liên quan.

3. Hoàn thuế và xuất nhập khẩu:

Lập và thực hiện các hồ sơ hoàn thuế VAT, thuế xuất/nhập khẩu theo đúng thủ tục.

4. Tín dụng và tài chính:

Phối hợp với các tổ chức tín dụng trong việc xin cấp tín dụng, theo dõi tình hình vay vốn, kiểm soát dòng tiền và nghĩa vụ trả nợ.

5. Báo cáo nội bộ:

Điều phối việc lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng, quý, năm để phục vụ công tác quản trị.

6. Kiểm soát chi phí:

Theo dõi hoạt động thu – chi, kiểm soát chi phí vận hành nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng ngân sách công ty.