Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 32 Triệu

Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam
Ngày đăng tuyển: 30/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam

Mức lương
28 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 28 - 32 Triệu

1. Quản lý phòng kế toán:
Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Kế toán.
Phân công công việc, đào tạo và phát triển đội ngũ kế toán viên.
Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hoạt động tài chính - kế toán.
2. Báo cáo tài chính và thuế:
Kiểm tra, rà soát hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính định kỳ, hồ sơ quyết toán thuế năm.
Đảm bảo tính chính xác, hợp lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Đại diện công ty làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các ban ngành liên quan.
3. Hoàn thuế và xuất nhập khẩu:
Lập và thực hiện các hồ sơ hoàn thuế VAT, thuế xuất/nhập khẩu theo đúng thủ tục.
4. Tín dụng và tài chính:
Phối hợp với các tổ chức tín dụng trong việc xin cấp tín dụng, theo dõi tình hình vay vốn, kiểm soát dòng tiền và nghĩa vụ trả nợ.
5. Báo cáo nội bộ:
Điều phối việc lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng, quý, năm để phục vụ công tác quản trị.
6. Kiểm soát chi phí:
Theo dõi hoạt động thu – chi, kiểm soát chi phí vận hành nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng ngân sách công ty.

Với Mức Lương 28 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam

Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 33 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

