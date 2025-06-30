Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà N02 – T1, khu ngoại giao đoàn Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

• Xây dựng, biên tập kịch bản và nội dung chương trình truyền hình, báo chí (talk show, phóng sự, bài PR).

• Sáng tạo và biên tập nội dung video phù hợp với nền tảng số (video ngắn, podcast, clip viral, infographic…).

• Phối hợp với team media, designer để sản xuất nội dung.

• Giám sát quá trình sản xuất, đảm bảo nội dung theo đúng định hướng và timeline.

• Kiểm duyệt nội dung trước khi phát sóng, đảm bảo đúng quy chuẩn truyền hình.

• Các công việc khác của phòng được giao.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông sản xuất phim doanh nghiệp, sản xuất video;

• Có tư duy thẩm mỹ hình ảnh tốt;

• Tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương;

• Kỹ năng viết kịch bản, chỉnh sửa nội dung, kể chuyện tốt;

• Hiểu biết về kỹ thuật dựng video, âm thanh, hình ảnh là lợi thế;

• Sáng tạo, linh hoạt, nhanh nhạy với xu hướng truyền thông số.

• Chịu được áp lực deadline, làm việc nhóm tốt.

QUYỀN LỢI

• Mức lương chính thức: 13 - 16 triệu+/tháng

• Thu nhập trung bình 13 – 16++ tháng lương từ các nhuận bút dự án;

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo

• Làm việc với các đồng nghiệp có nhiều ý tưởng sáng tạo và sẵn sàng hỗ trợ.

• Tôn trọng các quan điểm khác nhau trong một nhóm.

• Văn hóa học tập mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

• Được tạo điều kiện và hỗ trợ chi phí cho nhân sự tham gia các khóa học nâng cao kiến thức, kĩ năng trong nước và nước ngoài.

• Đặc biệt nhân sự có cơ hội thực hiện các dự án ở nước ngoài.

Chế độ đặc biệt khi trở thành TAJers:

• Mỗi năm CBNV có 12 ngày phép theo quy định, cứ 5 năm CBNV có thêm 1 ngày phép. Ngoài ra, TAJers còn được hưởng kỳ nghỉ phép đặc biệt: dài 14 ngày và 30 ngày liên tục tương ứng với mốc 2 năm và 5 năm công tác để tái tạo sức lao động.

• Thưởng thâm niên: 50 triệu đồng/ 5 năm; 100 triệu đồng/10 năm;

• Chế độ bảo hiểm sức khỏe UIC cho toàn Công ty và gói bảo hiểm sức khỏe toàn cầu trị giá 15 triệu đồng dành cho cấp Trưởng/Phó phòng.

• Các chế độ thưởng lễ tết theo quy định của Công ty.

Phúc lợi khác:

• Ăn trưa: 50.000 VND/ ngày tại nhà hàng của Công ty;

• Teabreaks: trái cây, trà, café hàng ngày.

• Du lịch trong và ngoài nước hàng năm;

• Hỗ trợ chi phí đào tạo lên đến 15 triệu đồng/năm.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và các chế độ hấp dẫn của Công ty như: Ăn trưa miễn phí tại nhà hàng/ thưởng Lễ, Tết/ Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

TAJ Việt Nam chân thành cảm ơn sự quan tâm của các Ứng viên với vị trí ứng tuyển này. Tuy nhiên, với lượng hồ sơ tham gia lớn, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với những Ứng viên đạt yêu cầu.

Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin