Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

- Lập, kiểm tra, đảm bảo tính chính xác các giấy tờ giao dịch như séc, UNC, đề nghị tất toán;

- Thực hiện trình ký UNC, hồ sơ thanh toán qua ngân hàng;

- Thực hiện giao dịch tại Ngân hàng: chuyển UNC, tất toán, rút tiền;

- Phối hợp hỗ trợ thực hiện với ban tài chính các giao dịch về vay, tiết kiệm, giải tỏa tại ngân hàng, dòng tiền dự án;

- Báo cáo tình hình thanh toán hàng ngày cho Ban Lãnh đạo;

- Thực hiện thay đổi, cập nhật hồ sơ chữ ký, pháp lý tại ngân hàng;

- Tiếp nhận, kiểm tra số liệu, đối chiếu thẻ kho vật tư, CCDC, nhiên liệu tại công trình;

- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ tạm ứng và hồ sơ thanh toán (nếu có) tại dự án;

- Theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch, đốc thúc việc thu hồi công nợ, đối với các khoản tạm ứng cho nhân viên tại công trình;

- Đôn đốc tiếp nhận kịp thời, kiểm tra đối chiếu chứng từ nhập, xuất kho với số liệu trên hệ thống;

- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ (biểu mẫu, chữ ký…), lưu trữ và báo quản chứng từ nhập xuất theo quy định;

- Lập kế hoạch chi phí thường xuyên tại công trình;

- Hạch toán chi phí dự án, công nợ vào phần mềm đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời;

- Định kỳ hoặc đột xuất kiểm kê tại các dự án, lên báo cáo đánh giá việc quản lý việc nhập - xuất kho;

- Soát xét các hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp vật tư, thiết bị, CCDC trước khi chuyển cho các Ban liên quan;

- Đôn đốc và quản lý bộ phận thủ kho tại dự án, theo dõi hoàn thiện công tác Nhập, xuất và báo cáo tồn kho so với sổ sách định kỳ;