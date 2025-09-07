Danh sách Công ty >

CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS

TẦM NHÌN C-HOLDINGS nỗ lực phấn đấu phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản. C-HOLDINGS sẽ là nơi khách hàng trao gửi niềm tin trọn vẹn, là nơi người lao động cống hiến hết mình, cổ đông hoàn toàn hài lòng, và cộng đồng được hưởng nhiều lợi ích. SỨ MẠNG Sứ mạng của C-HOLDINGS là cung cấp những sản phẩm Bất động sản đồng bộ về cơ sở hạ tầng cũng như hoàn chỉnh về pháp lý. Làm cho khách hàng luôn luôn được sử dụng sản phẩm trong tình trạng tối ưu, tạo ra các khu đô thị thật sự an cư, cộng đồng nhân văn.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Hạn nộp: 06/10/2025

Bình Dương 12 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 9, Đường D5, Khu dân cư Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương

