Giới thiệu CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM

Từ năm 2019 do nhu cầu phát triển đa dạng hoá mặt hàng tại Việt Nam. Công ty KÜCHEN đã thành lập công ty mới là KÜ KÜCHEN có trụ sở tại Friedrichstr. 171, 10117 Berlin. Chuyên phân phối những sản phẩm tốt nhất từ những nhà sản xuất hàng đầu thế giới. THÔNG TIN CÔNG TY KÜ KÜCHEN ELECTRONICS GmbH có trụ sở tại Berlin được đăng ký thương mại với hình thức pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty được đăng ký tại Tòa án quận 14057 Charlottenburg (Berlin) theo số đăng ký thương mại HRB 230328 B. Từ năm 2019 do nhu cầu phát triển đa dạng hoá mặt hàng tại Việt Nam. Công ty KÜCHEN đã thành lập công ty mới là KÜ KÜCHEN có trụ sở tại Friedrichstr. 171, 10117 Berlin. Chuyên phân phối những sản phẩm tốt nhất từ những nhà sản xuất hàng đầu thế giới. THÔNG TIN CÔNG TY THÔNG TIN CÔNG TY KÜ KÜCHEN ELECTRONICS GmbH có trụ sở tại Berlin được đăng ký thương mại với hình thức pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty được đăng ký tại Tòa án quận 14057 Charlottenburg (Berlin) theo số đăng ký thương mại HRB 230328 B. Xem thêm