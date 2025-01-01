Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM

Giới thiệu CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM

Từ năm 2019 do nhu cầu phát triển đa dạng hoá mặt hàng tại Việt Nam. Công ty KÜCHEN đã thành lập công ty mới là KÜ KÜCHEN có trụ sở tại Friedrichstr. 171, 10117 Berlin. Chuyên phân phối những sản phẩm tốt nhất từ những nhà sản xuất hàng đầu thế giới. THÔNG TIN CÔNG TY KÜ KÜCHEN ELECTRONICS GmbH có trụ sở tại Berlin được đăng ký thương mại với hình thức pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty được đăng ký tại Tòa án quận 14057 Charlottenburg (Berlin) theo số đăng ký thương mại HRB 230328 B.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM

Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Hạn nộp: 06/10/2025

Nghệ An Vĩnh Phúc 8 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa chỉ
Toà nhà Kuchen Building đường Vinh – Cửa Lò, xóm 13, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

