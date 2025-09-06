Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Nhà máy Vinasoy, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Vận hành, giám sát hoạt động của thiết bị như thiết bị trên dây chuyền sản xuất theo đúng quy trình và hướng dẫn
Kiểm soát thông số theo tiêu chuẩn, bảo tri trì thiết bị
Sửa chữa, khắc phục sự cố khi phát sinh
Đảm bảo kiểm soát vật tư nhận vào đạt số lượng và chất lượng
Các nhiệm vụ sẽ được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên… các chuyên ngành điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí, công nghệ và các ngành có liên quan
Không yêu cầu Nam/Nữ
Làm việc theo ca.
Không yêu cầu Nam/Nữ
Làm việc theo ca.
Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp với các trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới; có cơ hội học hỏi kỹ thuật từ Tập đoàn Tetrapak - Thụy Điển và thăng tiến lên vị trí cao hơn trong nghề
Lương cạnh tranh hấp dẫn và thương lượng lương trong quá trình phỏng vấn.
Thưởng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng.
Phụ cấp cơm 35.000đ/ngày + Phụ cấp sữa cho nhân viên + Phụ cấp ca đêm 35% lương ngày.
Thu nhập tăng phụ thuộc vào năng lực và kết quả công việc hàng năm;
Tham gia các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm được tổ chức hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo Bộ Luật Lao động;
Tham quan, nghỉ mát, quà sinh nhật, thăm hỏi, tặng quà ....
Thưởng 1/2 tháng lương các ngày Lễ lớn 30/4; 1/5; 2/9 và tháng lương 13 cuối năm, thưởng hiệu suất công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
