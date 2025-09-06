Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Nhà máy Vinasoy, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Vận hành, giám sát hoạt động của thiết bị như thiết bị trên dây chuyền sản xuất theo đúng quy trình và hướng dẫn

Kiểm soát thông số theo tiêu chuẩn, bảo tri trì thiết bị

Sửa chữa, khắc phục sự cố khi phát sinh

Đảm bảo kiểm soát vật tư nhận vào đạt số lượng và chất lượng

Các nhiệm vụ sẽ được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên… các chuyên ngành điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí, công nghệ và các ngành có liên quan

Không yêu cầu Nam/Nữ

Làm việc theo ca.

Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp với các trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới; có cơ hội học hỏi kỹ thuật từ Tập đoàn Tetrapak - Thụy Điển và thăng tiến lên vị trí cao hơn trong nghề

Lương cạnh tranh hấp dẫn và thương lượng lương trong quá trình phỏng vấn.

Thưởng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng.

Phụ cấp cơm 35.000đ/ngày + Phụ cấp sữa cho nhân viên + Phụ cấp ca đêm 35% lương ngày.

Thu nhập tăng phụ thuộc vào năng lực và kết quả công việc hàng năm;

Tham gia các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm được tổ chức hàng năm

BHXH, BHYT, BHTN theo Bộ Luật Lao động;

Tham quan, nghỉ mát, quà sinh nhật, thăm hỏi, tặng quà ....

Thưởng 1/2 tháng lương các ngày Lễ lớn 30/4; 1/5; 2/9 và tháng lương 13 cuối năm, thưởng hiệu suất công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin