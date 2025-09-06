Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 182 đường cầu diễn - Phường minh khai - ( gần cổng làng nguyên xá ), Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp hàng hoá - vào vị trí

Kiểm tra xuất nhập hàng hóa và tồn kho

Ghi chứng từ xuất nhập kho - làm báo giá

Báo cáo số liệu tồn kho khi sếp yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phải có trách nhiệm, làm việc độc lập và nhanh nhẹn trong công việc

Thành thạo máy tính , word, excel.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ điện, đèn trang trí, không có thì sẽ được đào tạo dần trong khi làm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc tốt , thu nhập ổn định,......

Được hưởng các quyền lợi khác theo Luật Lao động Việt Nam và phù hợp với chính sách hiện tại của công ty.

Lương cơ bản 8-10 triệu - Hỗ trợ ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin