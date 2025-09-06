Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Toà nhà Kuchen Building đường Vinh – Cửa Lò, xóm 13, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam., TP Vinh
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tham gia thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho website, mạng xã hội, banner quảng cáo, marketing, tờ rơi, brochure, catalogue.
Hỗ trợ thiết kế các sản phẩm đồ họa phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty như: banner website, logo, icon, infographic.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: Photoshop, AI.
Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography.
Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography.
Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Lương trao đổi khi phỏng vấn, tùy theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Ký HĐ lao động và đóng BHXH, BHYT theo quy định
Cơm trưa miễn phí
Được đào tạo để nâng cao chuyên môn
Nghỉ lễ tết theo quy định
Lương trao đổi khi phỏng vấn, tùy theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Ký HĐ lao động và đóng BHXH, BHYT theo quy định
Cơm trưa miễn phí
Được đào tạo để nâng cao chuyên môn
Nghỉ lễ tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI