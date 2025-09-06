Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 9 Đường D5, KDC Chánh Nghĩa, Kp 12, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Đảm bảo hệ thống kỹ thuật (điện, nước, điều hòa, PCCC, thang máy…) trong tòa nhà hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

- Kiểm tra, bảo trì và vận hành các hệ thống kỹ thuật: điện, cấp thoát nước, PCCC, điều hòa không khí, …

- Luôn duy trì nguồn điện và hệ thống cung cấp điện dự phòng hoạt động tốt.

- Giám sát nhà thầu thi công về chất lượng theo quy chuẩn.

- Theo dõi và lập các lỗi với nhà thầu để bảo hành, sửa chữa.

- Báo cáo, đề xuất các phương án xử lý lên cấp trên khi thấy có thiết bị vận hành không bình thường, hư hỏng, lỗi, kém hiệu quả.

- Ghi nhận lại thông tin và lưu trữ đầy đủ vào sổ tay kỹ thuật, tình trạng thiết bị. Lưu trữ theo tháng, sắp xếp theo từng hệ thống.

- Hỗ trợ khác:

+ Hỗ trợ cư dân, khách thuê, các bộ phận khác khi có yêu cầu liên quan đến kỹ thuật.

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, điện công nghiệp hoặc tương đương.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý điện tòa nhà.

- Đọc hiểu bản vẽ, có kiến thức cơ bản về PCCC, hiểu rõ nội quy, quy định về ATLĐ.

- Làm việc độc lập, quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Khám sức khỏe định kỳ dành cho nhân viên

- Phụ cấp cơm trưa 40.000 vnđ/1 ngày

- Được review lương hằng năm

- Có cơ hội được đào tạo bổ sung kiến thức chuyên ngành

- Công ty luôn trang bị cafe, sữa, trà, bánh cho nhân viên

- Được đi du lịch hàng năm

- Công ty có xe đưa đón dành cho nhân viên di chuyển từ TP.HCM đến Bình Dương.

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS

