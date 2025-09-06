Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
- Bình Dương: Số 9 Đường D5, KDC Chánh Nghĩa, Kp 12, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Đảm bảo hệ thống kỹ thuật (điện, nước, điều hòa, PCCC, thang máy…) trong tòa nhà hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.
- Kiểm tra, bảo trì và vận hành các hệ thống kỹ thuật: điện, cấp thoát nước, PCCC, điều hòa không khí, …
- Luôn duy trì nguồn điện và hệ thống cung cấp điện dự phòng hoạt động tốt.
- Giám sát nhà thầu thi công về chất lượng theo quy chuẩn.
- Theo dõi và lập các lỗi với nhà thầu để bảo hành, sửa chữa.
- Báo cáo, đề xuất các phương án xử lý lên cấp trên khi thấy có thiết bị vận hành không bình thường, hư hỏng, lỗi, kém hiệu quả.
- Ghi nhận lại thông tin và lưu trữ đầy đủ vào sổ tay kỹ thuật, tình trạng thiết bị. Lưu trữ theo tháng, sắp xếp theo từng hệ thống.
- Hỗ trợ khác:
+ Hỗ trợ cư dân, khách thuê, các bộ phận khác khi có yêu cầu liên quan đến kỹ thuật.
+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý điện tòa nhà.
- Đọc hiểu bản vẽ, có kiến thức cơ bản về PCCC, hiểu rõ nội quy, quy định về ATLĐ.
- Làm việc độc lập, quản lý thời gian hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp cơm trưa 40.000 vnđ/1 ngày
- Được review lương hằng năm
- Có cơ hội được đào tạo bổ sung kiến thức chuyên ngành
- Công ty luôn trang bị cafe, sữa, trà, bánh cho nhân viên
- Được đi du lịch hàng năm
- Công ty có xe đưa đón dành cho nhân viên di chuyển từ TP.HCM đến Bình Dương.
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
