Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One

Sơ lược về Công ty: BẤT ĐỘNG SẢN THE ONE - Hiện tại là đại lý F1 của CĐT lớn nước ngoài ở Q1, Q2 như Capitaland, Kepple Land, Sơn Kim, Frasers Property, Thuận Việt, Kusto Home, Đất Xanh,... - Các dự án đã và đang là F1 cụ thể như D1 Mension phí+hoa hồng>200.000.000 đồng, Newcity Thủ Thiêm, Đảo Kim Cương, Palm Height, Feliz en vista, Serenity, Q2 Thảo Điền, One Verandah, The One Sài Gòn, Gem Riverside, Palm Garden,.... - Thông tin chi tiết có thể xem tại website: : http://www.theoneland.com.vn/

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh 40 - 50 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

