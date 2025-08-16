Giới thiệu Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One

Sơ lược về Công ty: BẤT ĐỘNG SẢN THE ONE - Hiện tại là đại lý F1 của CĐT lớn nước ngoài ở Q1, Q2 như Capitaland, Kepple Land, Sơn Kim, Frasers Property, Thuận Việt, Kusto Home, Đất Xanh,... - Các dự án đã và đang là F1 cụ thể như D1 Mension phí+hoa hồng>200.000.000 đồng, Newcity Thủ Thiêm, Đảo Kim Cương, Palm Height, Feliz en vista, Serenity, Q2 Thảo Điền, One Verandah, The One Sài Gòn, Gem Riverside, Palm Garden,.... - Thông tin chi tiết có thể xem tại website: : http://www.theoneland.com.vn/