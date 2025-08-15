Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 60 Triệu

Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy

Mức lương
25 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa C5 D’Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 60 Triệu

Quản lý, điều hành hoạt động của phòng Kinh Doanh.
Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh
Điều phối, quản lý hoạt động vận hành của phòng: phân công công việc, đảm bảo hoạt động vận hành của phòng được thực hiện hiệu quả, trôi chảy nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.
Đào tạo nâng cao kỹ năng của nhân viên sales, đồng thời tạo động lực cho các thành viên trong phòng đạt được mục tiêu cá nhân.
Quản lý, đánh giá đội ngũ nhân viên, tham gia xây dựng chính sách lương thưởng cho đội ngũ sales.
Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các phòng ban, bộ phận khác trong Công ty để đạt mục tiêu kinh doanh.
Báo cáo với Ban lãnh đạo về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần.
Thực hiện các công việc và báo cáo theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu đã có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc chuyên sâu/ thực tế ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành bất động sản hoặc đầu tư bất động sản.
Nhạy bén, nắm bắt tốt và am hiểu kiến thức thị trường bất động sản, các đối thủ cạnh tranh.
Có khả năng điều hành, tư duy xây dựng chiến lược kinh doanh, kiến thức về Marketing và tiếp thị bán hàng.
Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch tốt
Kỹ năng phân tích xử lý tình huống và ra quyết định
Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
Có trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công việc, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ + Thưởng doanh thu (theo % doanh thu đạt được) => Tổng thu nhập lên tới 100.000.000 VNĐ
Được xét tăng lương hàng năm
Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu suất công việc hàng năm.
Thưởng các ngày lễ tết trong năm.
Được tham gia BHXH, bảo hiểm sức khỏe, khám chữa bệnh hàng năm.
Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, chuyên môn thường xuyên.
Du lịch, teambuilding hàng năm.
Được nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy

Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

