Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Kế toán tổng hợp

1. Hạch toán và rà soát dữ liệu kế toán

• Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán (SAP) theo chuẩn mực kế toán hiện hành và chính sách nội bộ.

• Rà soát và kiểm tra các bút toán từ các phân hệ: phải thu, phải trả, tiền mặt, ngân hàng, tài sản cố định, hàng tồn kho...

• Đối chiếu dữ liệu giữa các sổ phụ và với sổ cái để đảm bảo tính chính xác và nhất quán.

2. Rà soát hợp đồng (liên quan đến kế toán & thuế)

• Phân tích các điều khoản tài chính trong hợp đồng liên quan đến thuê máy bay, bảo dưỡng, dịch vụ kỹ thuật, nhiên liệu, đại lý và phục vụ mặt đất…

• Xác định nghĩa vụ kế toán và thuế phát sinh từ hợp đồng, bao gồm chi phí trích trước, thuế GTGT, thuế nhà thầu nước ngoài (FCT/WHT) và thuế TNDN.

• Phối hợp với bộ phận pháp lý hoặc thuế để đảm bảo ghi nhận và tuân thủ đúng quy định.

3. Theo dõi và hỗ trợ thuế

• Rà soát và lập các báo cáo thuế GTGT, TNDN, thuế nhà thầu nước ngoài, và thuế TNCN (nếu có).

• Kiểm tra tính hợp lệ và tuân thủ của hóa đơn đầu vào và đầu ra.

• Chuẩn bị hồ sơ và dữ liệu phục vụ kê khai thuế, kiểm tra và thanh tra thuế.

4. Lập báo cáo tài chính và quản trị

• Lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

• Lập báo cáo nội bộ hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định.

5. Phối hợp kiểm toán & quản lý hồ sơ

• Hỗ trợ kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và thanh tra thuế.

• Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán, hợp đồng và tài liệu thuế theo đúng yêu cầu pháp lý và quy định nội bộ.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp; kinh nghiệm trong ngành hàng không hoặc môi trường quốc tế là một lợi thế.

- Kiến thức: Hiểu biết vững về VAS; có kiến thức về IFRS và thuế nhà thầu nước ngoài là một lợi thế.

- Kỹ năng: Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: ERP, SAP) và Excel.

Tại CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực.

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Nghỉ phép năm, lễ, Tết theo luật Lao động.

- Hưởng ưu đãi cho người thân khi sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng trong hệ thống tập đoàn.

- Bảo hiểm Suncare 24/7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC

