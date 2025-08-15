Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 280A11 Lương Định Của, phường An phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo dự án Bất động sản như Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads (hoặc các nền tảng khác).

Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu quả chi phí (CPC, CPM, CPL, ROAS...).

Quản lý các kênh digital: Website, Facebook, TikTok,.....

Theo dõi, đo lường và phân tích hiệu quả chiến dịch, đề xuất phương án cải thiện.

Theo dõi lưu lượng truy cập, hành vi người dùng qua Google Analytics/Search Console.

Tối ưu hóa SEO website Bất động sản: content blog, từ khóa,.....

Nghiên cứu insight khách hàng, sản phẩm và xu hướng thị trường để áp dụng vào chiến dịch.

Quản lý team marketing (content, design...) đảm bảo KPI chung của phòng.

Giám sát chất lượng các ấn phẩm truyền thông (brochure, banner, video, nội dung web...).

Làm việc phối hợp với phòng Kinh doanh để tạo ra các chiến dịch thu hút khách hàng tiềm năng (Lead).

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Thương mại, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.

Kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí cấp quản lý: Team Leader, Trưởng Nhóm, Manager....

Kinh nghiệm 3 năm về: Google ADS, Digital Marketing, Facebook...

Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực: Bất động sản, tài chính, bảo hiểm....

Am hiểu về kênh, nguồn Marketing online

Có khả năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách và đo lường hiệu quả chiến dịch.

Thành thạo các công cụ quảng cáo: Google Ads, TikTok Ads, Facebook Ads, SEO, Google Analytics, CRM.

Có khả năng lãnh đạo, quản lý nhóm, đào tạo và thúc đẩy hiệu suất làm việc của team.

Tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: trên 40.000.000 triệu +...

+ Lương cơ bản: 20.000.000 - 25.000.000 tháng

- Hỗ trợ cước điện thoại di động

- Thưởng Lễ, Tết dương lịch, Tết âm lịch, Sinh nhật, hiếu hỉ

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định nhà nước

- Được đào tạo và có lộ trình thăng tiến nghề nghiệp.

- Công việc ổn định, lâu dài, môi trường làm việc thoải mái, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin