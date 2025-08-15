Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vạn Niên làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Petrowaco, 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập và nộp báo cáo thuế: Trực tiếp lập và nộp các loại báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm)

- Tư vấn cập nhật thay đổi về CS thuế để tư vấn BGĐ; Đề xuất và tối ưu hóa hiệu quả công việc.

- Làm việc với cơ quan thuế: giải trình số liệu, cung cấp hs khi được yêu cầu hoặc có thanh kiểm tra. Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hóa đơn, chứng từ, thuế.

- Quản lý hóa đơn: Kiểm soát việc phát hành và sử dụng hóa đơn, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn đầu vào và đầu ra.

- Kiểm tra tính hợp lệ của tất cả các chứng từ kế toán, đảm bảo đầy đủ và chính xác trước khi hạch toán.

- Hạch toán và ghi sổ tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty (doanh thu, chi phí, công nợ, tiền lương, tài sản cố định,...).

- Định kỳ (tháng, quý, năm), lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Quyết toán cuối năm, lập Báo cáo tài chính đầy đủ theo quy định của Bộ Tài chính.

- Quản lý, đối chiếu công nợ của khách hàng, nhà cung cấp

- Quản lý tài sản Công ty, lập và tính khấu hao theo quy định

- Chuẩn bị các báo cáo gửi Ngân hàng khi có phát sinh

- Phân loại, lưu trữ hóa đơn sổ sách, chứng từ kế toán tổng hợp khoa học

- Thực hiện các yêu cầu của Kế toán trưởng và GĐ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng cấp chuyên ngành kế toán, kiểm toán

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp, kế toán thuế

- Có kiến thức chuyên sâu về thuế, đặc biệt là thuế GTGT, TNDN, TNCN.

- Am hiểu về các phần mềm kế toán (Misa, Fast,...) và sử dụng thành thạo Excel.

- Kinh nghiệm lập BCTC và làm quyết toán thuế

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao

- Chịu được áp lực công việc. Có định hướng làm việc lâu dài

- Hiểu biết chế độ kế toán và có tư duy về pháp luật Thuế

- Đã từng làm việc giải trình với cơ quan Thuế

Tại Công Ty TNHH Vạn Niên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cạnh tranh, được xét điều chỉnh lương hàng năm.

- Môi trường làm việc hỗ trợ, thân thiện.

- Có cơ hội thăng tiến, được đào tạo phát triển và ổn định lâu dài.

- Lương tháng thứ 13.

- Thưởng các dịp lễ tết, quà Trung Thu, tết thiếu nhi, các chương trình nghỉ mát, teambuilding gắn kết các thành viên và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

- Được tiếp cận với nhiều nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới;

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT ngay sau khi kí kết hợp đồng lao động

