Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

banner-company

Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm bảo vệ toàn diện sức khoẻ vật nuôi. Công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh (VIAVET) đã vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất và phân phối thuốc thú y - thuỷ sản chất lượng cao hàng đầu Việt Nam Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm bảo vệ toàn diện sức khoẻ vật nuôi. Công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh (VIAVET) đã vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất và phân phối thuốc thú y - thuỷ sản chất lượng cao hàng đầu Việt Nam

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 10 - 12 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Cụm Công Nghiệp Liên Phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-dau-tu-lien-doanh-viet-anh-ntd147565
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer LG Electronics Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,500 USD LG Electronics Development Vietnam Company Limited
Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Thai Hung Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Thai Hung Corp
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 650 - 750 USD Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
650 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH EVENTUS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH EVENTUS VIỆT NAM
7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HS GOLF VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HS GOLF VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Engineer Công ty CP Thiết Bị Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Thiết Bị Quang Minh
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm