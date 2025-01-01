Giới thiệu Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm bảo vệ toàn diện sức khoẻ vật nuôi. Công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh (VIAVET) đã vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất và phân phối thuốc thú y - thuỷ sản chất lượng cao hàng đầu Việt Nam