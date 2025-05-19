Tuyển Điều dưỡng NHA KHOA NỤ CƯỜI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Điều dưỡng NHA KHOA NỤ CƯỜI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

NHA KHOA NỤ CƯỜI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
NHA KHOA NỤ CƯỜI HÀ NỘI

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại NHA KHOA NỤ CƯỜI HÀ NỘI

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 204 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng lên ghế điều trị; tiễn khách sau khi điều trị xong
Hỗ trợ bác sĩ trong suốt quá trình điều trị
Chuẩn bị và vô khuẩn dụng cụ, thiết bị trước điều trị
Vệ sinh ghế máy, dụng cụ sau khi hoàn tất ca điều trị
Thực hiện các thủ thuật đơn giản: vệ sinh răng miệng, lấy cao răng…
Hấp sấy, bảo quản dụng cụ đúng quy trình
Thực hiện các công việc theo phân công của bác sĩ và quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 03
Chấp nhận đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm (ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng Điều dưỡng, Y sĩ RHM)
Giao tiếp tốt, thái độ thân thiện với bệnh nhân.

Tại NHA KHOA NỤ CƯỜI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thực nhận: 8 – 12 triệu+++ (bao gồm các khoản sau):
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng doanh thu, hiệu suất
Thưởng thủ thuật, thưởng chuyên cần
Thưởng tích lũy theo thời gian làm việc
Phụ cấp ngoài giờ, tăng ca
Đóng BHXH đầy đủ
Thưởng lễ, Tết theo quy định nhà nước
Du lịch hàng năm, sinh nhật, chế độ đãi ngộ tốt
Hoa hồng giới thiệu nhân sự
Làm việc trong môi trường trẻ trung – chuyên nghiệp – bác sĩ giỏi – sếp có tâm & có tầm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHA KHOA NỤ CƯỜI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHA KHOA NỤ CƯỜI HÀ NỘI

NHA KHOA NỤ CƯỜI HÀ NỘI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 248 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

