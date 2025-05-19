Tuyển Điều dưỡng NHA KHOA NỤ CƯỜI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 204 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng lên ghế điều trị; tiễn khách sau khi điều trị xong

Hỗ trợ bác sĩ trong suốt quá trình điều trị

Chuẩn bị và vô khuẩn dụng cụ, thiết bị trước điều trị

Vệ sinh ghế máy, dụng cụ sau khi hoàn tất ca điều trị

Thực hiện các thủ thuật đơn giản: vệ sinh răng miệng, lấy cao răng…

Hấp sấy, bảo quản dụng cụ đúng quy trình

Thực hiện các công việc theo phân công của bác sĩ và quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 03

Chấp nhận đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm (ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng Điều dưỡng, Y sĩ RHM)

Giao tiếp tốt, thái độ thân thiện với bệnh nhân.

Tại NHA KHOA NỤ CƯỜI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thực nhận: 8 – 12 triệu+++ (bao gồm các khoản sau):

Phụ cấp ăn trưa

Thưởng doanh thu, hiệu suất

Thưởng thủ thuật, thưởng chuyên cần

Thưởng tích lũy theo thời gian làm việc

Phụ cấp ngoài giờ, tăng ca

Đóng BHXH đầy đủ

Thưởng lễ, Tết theo quy định nhà nước

Du lịch hàng năm, sinh nhật, chế độ đãi ngộ tốt

Hoa hồng giới thiệu nhân sự

Làm việc trong môi trường trẻ trung – chuyên nghiệp – bác sĩ giỏi – sếp có tâm & có tầm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHA KHOA NỤ CƯỜI HÀ NỘI

