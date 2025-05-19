Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN THƯỢNG LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN THƯỢNG LÂM
- Hà Nội: D04
- L34, An Phú Villa, KDT Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ triển khai các chiến dịch SEO Onpage và Offpage.
Tối ưu hóa nội dung bài viết chuẩn SEO theo từ khóa được giao.
Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ và đề xuất chiến lược từ khóa hiệu quả.
Hỗ trợ xây dựng hệ thống backlink chất lượng.
Phối hợp với kỹ thuật để cải thiện hiệu suất SEO.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về SEO, Digital Marketing là một lợi thế.
Kỹ năng viết tốt, tư duy logic, ham học hỏi.
Biết sử dụng các công cụ như: Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush,... là một lợi thế.
Có laptop cá nhân, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN THƯỢNG LÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về SEO và Digital Marketing.
Cấp chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.
Hỗ trợ phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN THƯỢNG LÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI