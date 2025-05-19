Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN THƯỢNG LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D04 - L34, An Phú Villa, KDT Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch SEO Onpage và Offpage.

Tối ưu hóa nội dung bài viết chuẩn SEO theo từ khóa được giao.

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ và đề xuất chiến lược từ khóa hiệu quả.

Hỗ trợ xây dựng hệ thống backlink chất lượng.

Phối hợp với kỹ thuật để cải thiện hiệu suất SEO.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Marketing, Truyền thông, CNTT, Thương mại điện tử,... hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về SEO, Digital Marketing là một lợi thế.

Kỹ năng viết tốt, tư duy logic, ham học hỏi.

Biết sử dụng các công cụ như: Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush,... là một lợi thế.

Có laptop cá nhân, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN THƯỢNG LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có cơ hội học hỏi từ đội ngũ chuyên môn cao.

Được đào tạo bài bản về SEO và Digital Marketing.

Cấp chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.

Hỗ trợ phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN THƯỢNG LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.