Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần PharmaDi làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhập và xuất kho hàng hóa theo quy định.

Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hàng hóa trong kho, cập nhật số lượng hàng tồn kho thường xuyên.

Thực hiện xuất hàng theo yêu cầu, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi xuất kho.

Báo cáo tình trạng hàng hóa trong kho cho quản lý.

Vệ sinh và bảo trì kho hàng, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ và an toàn.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Nhân viên kho từ 1 năm.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và chịu được áp lực công việc.

Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo các công việc liên quan đến quản lý kho hàng

Hiểu biết về các quy trình quản lý kho hàng.

Có khả năng sử dụng phần mềm quản lý kho (nếu có).

Tại Công ty cổ phần PharmaDi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PharmaDi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin