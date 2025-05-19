Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Tòa nhà Central Point, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

1. Nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban/công trình

2. Kiểm tra lại đơn hàng với định mức, chủng loại quy định

3. Gửi yêu cầu sang nhà cung cấp

4. So sánh đàm phán và chốt nhà cung cấp

5. Tiến hành mua hàng

6. Hoàn thiện thủ tục thanh toán, chứng từ mua hàng

7. Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận

- Ứng viên có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm vị trí NV cung ứng hoặc Kế toán kho.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực M&E, xây dựng hoặc Kỹ thuật khác

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Kế toán, kinh tế

- Cẩn thận, chi tiết, kỹ năng excel khá

- Cần Ứng viên có kinh nghiệm làm mua hàng/bán hàng về vật tư kỹ thuật, xây dựng, cơ điện… (Mua hàng của nhà cung cấp trong nước)

Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9.000.000đ - 12.000.000đ

- Thưởng hiệu quả kinh doanh.

- Đầy đủ các chế độ theo Luật: BHXH ngay sau thử việc, 12 ngày phép năm. Du lịch, tất niên, du xuân....công đoàn, ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật. Đào tạo nâng cao năng lực, Thăng tiến nội bộ, Thưởng cuối năm, các ngày lễ Tết.

