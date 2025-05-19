Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG THIẾT KẾ DLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư 789 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

1

Quản lý fanpage, tư vấn sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu sử dụng, bán hàng.

Chốt đơn trên phần mềm Pancake (trực chat,trả lời tin nhắn khách hàng nhắn tin đến page(tư vấn nếu khách cần )

Xử lý nguồn Data từ phòng MKT chạy Quảng cáo Facebook, Google,Tik Tok… (gọi điện xác nhận đơn hàng khi khách hàng để lại liên hệ ,….) .

Công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng : giải đáp các yêu cầu của khách hàng cũ ,khách hàng liên quan đến đổi trả sản phẩm ,mua thêm sản phẩm ,gộp đơn .

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop,ưu tiên có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên ở vị trí tương đương( không có kinh nghiệm được đào tạo )

Không nói ngọng, khả năng giao tiếp tốt.

Năng động, ngoan ngoãn, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực trong công việc ,tôn trọng các yêu cầu về Deadline.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG THIẾT KẾ DLB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 5-7 triệu (deal theo năng lực) + Phụ cấp (ăn trưa,vé xe) +Lương doanh số+ Thưởng hiệu suất công việc. Tổng thu nhập trung bình từ 10-15 triệu

Nam, Nữ. Độ tuổi từ 1997-2004

Văn phòng đẹp, môi trường chuyên nghiệp trẻ trung,năng động, đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm,cạnh tranh lành mạnh để phát triển hết năng lực của mình.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Đầy đủ các chế độ ,nghỉ phép có lương 3 ngày /1 tháng .

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định, sinh nhật, teambuilding,du lịch thường xuyên,các sự kiện thể thao mang tính chất gắn kết .

Hỗ trợ 100% chi phí các khóa học nâng cao kĩ năng.

Cơ sở vật chất sang-xịn-mịn,cung cấp CSVC.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG THIẾT KẾ DLB

