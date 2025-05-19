Tuyển Tiếng Trung HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HÀ 1994 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Tiếng Trung HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HÀ 1994 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HÀ 1994
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HÀ 1994

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HÀ 1994

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Công ty 29, ngõ 73 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu, nắm bắt thị trường nguyên liệu, các mặt hàng phù hợp nhằm tìm kiếm và liên hệ với các NCC tiềm năng bên Trung Quốc
Phụ trách tìm kiếm, đàm phán và đặt hàng với các nhà cung cấp Trung Quốc.
Dịch thuật tài liệu, hợp đồng mua hàng từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
Kiểm soát và quản lý tiến độ giao hàng, kiểm tra chất lượng hàng hóa từ nhà cung cấp.
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa và nhà cung cấp.
Làm việc và duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp Trung Quốc, đảm bảo quá trình mua hàng suôn sẻ và hiệu quả.
Phối hợp với các phòng ban liên quan như kho vận, kế toán để đảm bảo quy trình mua hàng diễn ra đúng kế hoạch.
Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên.
Những công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
- Tiếng Trung HSK4 trở lên (nghe, nói, đọc, viết tốt).
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
- Kỹ năng tổ chức công việc tốt, cẩn thận, chi tiết.
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HÀ 1994 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8.000.000 VNĐ đến 12.000.000 VNĐ/ tháng + Hoa hồng
Thời gian thử việc: Từ 1-2 tháng, thu nhập thử việc: 85% lương cơ bản
Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Chế độ mua hàng nội bộ.
Tham gia liên hoan team, công ty mỗi quý, du lịch công ty 2 lần/ năm.
Tham gia các CLB, các hoạt động giao lưu thể thao: đá bóng, cầu lông,... 1 lần/ tuần.
Các hoạt động nội bộ: Quốc tế phụ nữ, nam giới, Year and Party,...
Làm việc giờ hành chính, không tăng ca.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HÀ 1994

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HÀ 1994

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HÀ 1994

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 67, ngách 61, ngõ 88 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

