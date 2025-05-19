Tuyển Content Creator Phòng khám Nha khoa Dr.Hải Đăng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 209 Trương Định - Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Lên ý tưởng và trực tiếp quay dựng video TikTok, Youtube theo hướng sáng tạo, hài hước hoặc chia sẻ kiến thức chuyên môn nha khoa (niềng răng, bọc răng sứ, trồng implant,…)

Tham gia cùng team bác sĩ/kỹ thuật viên để xây dựng nội dung “người thật – việc thật” (quá trình làm răng, cảm nhận khách hàng,...).

Bắt trend TikTok phù hợp để tăng tương tác và viral cho fanpage/kênh.

Biên tập nội dung video có phụ đề, caption hấp dẫn, lách từ nhạy cảm nếu cần.

Phối hợp cùng team marketing để xây dựng chiến lược nội dung định kỳ (tuần/tháng).

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng quay dựng video cơ bản (bằng điện thoại cũng được, biết dùng CapCut hoặc app edit tương tự).

Có khiếu sáng tạo, bắt trend tốt, có khả năng diễn xuất nhẹ nhàng, duyên dáng là một lợi thế.

Có hiểu biết cơ bản về ngành nha khoa là lợi thế (không bắt buộc, sẽ được đào tạo).

Ưu tiên có kinh nghiệm từng xây dựng kênh TikTok hoặc đã có kênh cá nhân từ 5.000 follow trở lên.

Tại Phòng khám Nha khoa Dr.Hải Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-13tr + Trợ cấp + Thưởng theo doanh thu

Hỗ trợ chi phí sản xuất nội dung (trang phục, đạo cụ nếu cần).

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển thành gương mặt đại diện thương hiệu nếu phù hợp.

Được đào tạo về kiến thức nha khoa để nâng cao chất lượng nội dung.

Cơ hội gắn bó lâu dài, phát triển kênh TikTok triệu view cùng thương hiệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng khám Nha khoa Dr.Hải Đăng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.