Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL
- Hà Nội: Tầng 2, Số 132 Đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Thực hiện nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty.
- Hạch toán hoá đơn chứng từ lên phần mềm misa; lưu trữ và sắp xếp hồ sơ, chứng từ.
- Thu chi nội bộ, cấp phát các hạn mức tài chính theo kế hoạch.
- Báo giá cho bộ phận kinh doanh.
- Kiểm soát và báo cáo doanh thu, công nợ.
- Lập BCTC.
- Lập tờ khai thuế, hồ sơ thuế theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác của trưởng bộ phận và lãnh đạo công ty giao phó nếu có.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, tự giác và chủ động trong công việc.
- Thành thạo Misa.
Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc từ T2 đến T7 hàng tuần; sáng từ 8h-12h, chiều từ 13h30-17h30;
- Chính sách BHXH, lương tháng 13, phúc lợi và hoa hồng rõ ràng, theo quy định của pháp luật và Công ty;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp;
- Thử việc 1 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI