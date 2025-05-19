Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, chân dung chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của công ty.

Biên tập video, chỉnh sửa màu sắc, âm thanh, thêm hiệu ứng và text để tạo ra các video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hoặc nội dung truyền thông hấp dẫn.

Quản lý và lưu trữ hình ảnh, video đã hoàn thành một cách có hệ thống.

Hợp tác với các bộ phận khác (marketing, sales,...) để hiểu rõ yêu cầu và tạo ra nội dung phù hợp.

Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch chụp ảnh, quay phim.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chụp ảnh và biên tập video.

Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Adobe Photoshop, Lightroom, Capture One...

Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve...

Nắm vững các nguyên tắc cơ bản về ánh sáng, bố cục, màu sắc trong nhiếp ảnh và quay phim.

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao và nắm bắt xu hướng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Khả năng quản lý thời gian hiệu quả và đáp ứng đúng tiến độ.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL

