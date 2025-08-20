Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI

Mitsubishi Kim Liên Hà Nội tọa lạc trên Đường Phạm Văn Đồng – Được phát triển theo tiêu chuẩn của Mitsubishi Motors với ý tưởng lấy khách hàng là trung tâm. Từng chi tiết, từng khu vực, từng quy trình tại Mitsubishi Kim Liên Hà Nội đều được trau chuốt kỹ lưỡng cùng với đội ngũ kỹ thuật viên và tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Mitsubishi Kim Liên Hà Nội bao gồm 4 khu vực chính: khu vực trưng bày xe,khu văn phòng làm việc, khu vực bảo dưỡng & sửa chữa chung, khu vực sửa chữa thân vỏ & sơn. Với tổng số vốn đầu tư gần 4 triệu Đô la Mỹ, Mitsubishi Kim Liên Hà Nội đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tiện nghi, hiện đại cũng như quy trình hoạt động, chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn của Mitsubishi Motors toàn cầu.