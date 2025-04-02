Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: OV3.27

- OV3.28 Khu chức năng Đô thị Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc với các kỹ sư bán hàng và kỹ sư kỹ thuật để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng liên quan đến các sản phẩm, công nghệ, hướng đi, cạnh tranh, thiết kế, quy trình và chu trình thiết kế. Sau đó, cùng nhau thảo luận với các chuyên gia từ các nhà cung cấp để phát triển các giải pháp về nguyên vật liệu và/hoặc hệ thống pha chế, sau đó chuyển giao thành công đến khách hàng.
Nhiệm vụ và Trách nhiệm:
Nhân viên kỹ thuật làm việc trong Phòng ban Kỹ thuật, bao gồm những nhiệm vụ và trách nhiệm chính sau đây. Những nhiệm vụ khác có thể được giao.
• Cùng với Kỹ sư kỹ thuật thảo luận với khách hàng để xác định các yêu cầu thiết kế hoặc yêu cầu ứng dụng từ dự án.
• Phối hợp với bộ phận R&D, sản xuất hoặc bộ phận kỹ thuật để phát triển và thực hiện các yêu cầu của khách hàng.
• Quản lý sản phẩm từ đầu đến cuối liên quan đến việc giao tiếp và tư vấn sâu với khách hàng, nhân viên bán hàng và nhà cung cấp.
• Tìm hiểu và hiểu biết thấu đáo về vòng đời của sản phẩm và khả năng thiết kế một giải pháp đầy đủ dựa trên kỳ vọng của khách hàng về hiệu suất sản phẩm, vòng đời và tổng chi phí.
• Ưu tiên các ứng viên biết lập trình PLC, sử dụng các phần mềm 2D, 3D như AutoCAD, SolidWorks hoặc các phần mềm tương tự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: OV3.27-OV3.28 Khu chức năng Đô thị Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

