Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhận điện thoại khách hàng liên hệ thuê dịch vụ bảo vệ (cung cấp dịch vụ bảo vệ)

- Chăm sóc khách hàng

- Làm việc tại Văn Phòng

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

- Ưu tiên ứng viên giọng nói miền Nam

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, nhẹ nhàng, không ngọng.

- Kỹ năng lắng nghe, nói qua điện thoại tốt, lưu loát

- Thái độ lịch sự, tự tin, thân thiện.

- Tư duy nhanh nhạy, linh hoạt, xử lý tình huống tốt: Tôn trọng ý kiến khách hàng và nhanh nhạy đưa ra các thông tin xử lý, phản hồi

- Khả năng trình bày và thuyết phục tốt.

- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt

Tại CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực bao gồm: Lương căn bản + hoa hồng theo doanh thu + các phụ cấp khác

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H

