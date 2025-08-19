Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 26 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Lập, kiểm tra và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng mua xe và khách hàng sửa chữa, bảo dưỡng.
Kiểm soát hợp đồng bán hàng, phiếu thu, chứng từ thanh toán.
Theo dõi công nợ phải thu khách hàng, báo cáo tình hình thu hồi công nợ định kỳ.
Đối chiếu số liệu bán hàng với phòng Kinh doanh và Thủ quỹ.
Lập báo cáo doanh thu, chiết khấu, khuyến mại theo quy định.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Độ tuổi từ 22-35
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10 – 13 triệu/tháng + thưởng
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, nghỉ Chủ nhật
Được đào tạo về nghiệp vụ kế toán trong ngành ô tô.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật.
Tham gia các hoạt động tập thể, team building, nghỉ mát của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
