Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lập, kiểm tra và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng mua xe và khách hàng sửa chữa, bảo dưỡng.

Kiểm soát hợp đồng bán hàng, phiếu thu, chứng từ thanh toán.

Theo dõi công nợ phải thu khách hàng, báo cáo tình hình thu hồi công nợ định kỳ.

Đối chiếu số liệu bán hàng với phòng Kinh doanh và Thủ quỹ.

Lập báo cáo doanh thu, chiết khấu, khuyến mại theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Độ tuổi từ 22-35

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 – 13 triệu/tháng + thưởng

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, nghỉ Chủ nhật

Được đào tạo về nghiệp vụ kế toán trong ngành ô tô.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật.

Tham gia các hoạt động tập thể, team building, nghỉ mát của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin