Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Luật TNHH MTV USBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty Luật TNHH MTV USBS
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công ty Luật TNHH MTV USBS

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Công viên phần mềm Quang QTSC Building 1, Trung, P Q.12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm cho các báo cáo của hệ thống quản lý thu hồi tiền tố tụng và gọi tự động. Cung cấp thông tin cho việc phát triển. Làm việc với nhà cung cấp để sửa lỗi và phát triển.
Làm việc chung với trưởng bộ phận thu hồi công nợ để cung cấp chiến lược và chỉnh sửa tham số hệ thống.
Chịu trách nhiệm truy xuất báo cáo thông tin thường xuyên và theo yêu cầu của việc kinh doanh và khách hàng.
Theo dõi hiệu quả của các chiến lược và cung cấp ý kiến để nâng cao hiệu quả thu hồi.
Hỗ trợ User Acceptance Testing cho việc triển khai /cải tiến hệ thống.
Thực hiện các công việc và nhiệm vụ cần thiết khác được giao theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 24-30.
Cử nhân kinh tế, xác suất thống kê, Công nghệ thông tin hay tương đương.
Kỹ năng tổ chức công việc tốt, kỹ năng phân tích, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Thành thạo Excel, có thể viết công cụ SQL.
Cầu tiến, nhẫn nại, trung thực, tận tâm, cẩn thận, bảo mật. Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Luật TNHH MTV USBS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 8 giờ/ngày từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy. OT tính theo quy định hiện hành.
Chế độ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao Động.
Thử việc full lương, tăng lương hằng năm
Các chế độ khác được quy định trong Thỏa Ước Lao Động, Chính sách Phúc lợi, Đào tạo và các thoả thuận khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH MTV USBS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: lầu 8, toà nhà QTSC1, đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

