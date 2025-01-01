Danh sách Công ty >

Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh

Công ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Minh có trụ sở chính tại Tp.HCM và Chi nhánh tại Hà Nội (địa chỉ: Tầng 6, Số 121 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội), hoạt động trong lĩnh vực phân phối, cung cấp thiết bị y tế, vật tư tiêu hao cho các bệnh viện trên toàn quốc và hướng tới mục tiêu: - Chúng tôi hiện đang kinh doanh các mặt hàng thiết bị y tế, vật tư tiêu hao; chúng tôi hiện đại diện và phân phối độc quyền nhiều mặt hàng cho các quốc gia có uy tín trên thế giới trong ngành thiết bị y tế Blue Medical (Hà Lan), Merit (Ailen), Micro Science Medical AG (Đức), Piolax (Nhật Bản), IsoMed (Pháp)… với các thiết bị chủ yếu như Bóng nong mạch vành, Khung giá đỡ mạch vành (Stent), Vi dây dẫn, Vi ống thông các loại… - Với những sản phẩm trên chúng tôi luôn tự hào để tạo ra cho nhân viên trong công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, cạnh tranh lành mạnh nhằm thúc đẩy cơ hội, phát triển nghề nghiệp lâu dài trong ngành thiết bị y tế. - Chia sẻ quyền lợi và cùng hưởng, hợp tác để cùng nhau phát triển. - Thực hiện và làm tốt trách nhiệm với xã hội. - Trọng Minh trở thành niềm tự hào của cán bộ công nhân viên và luôn được khách hàng lớn tin tưởng.

Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 8 - 40 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

