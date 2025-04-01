Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Lập chiến lược marketing: Xây dựng và triển khai chiến lược digital marketing tổng thể, bao gồm SEO, SEM, social media, email marketing, và quảng cáo trả tiền.

Quản lý chiến dịch quảng cáo: Lên kế hoạch và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook, Instagram, TikTok để thúc đẩy lưu lượng truy cập và tăng trưởng doanh thu.

Phân tích dữ liệu: Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing, đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu thu thập được.

Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Phối hợp với đội ngũ thiết kế và phát triển để tối ưu hóa website và ứng dụng, cải thiện trải nghiệm người dùng và tỉ lệ chuyển đổi.

Quản lý ngân sách marketing: Quản lý và phân bổ ngân sách marketing hiệu quả, đảm bảo các chiến dịch được thực hiện trong phạm vi ngân sách.

Giám sát đối thủ và xu hướng thị trường: Nghiên cứu và theo dõi xu hướng mới, hoạt động của đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược marketing cho phù hợp.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong digital marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành game hoặc chuỗi cyber.

Thành thạo các công cụ marketing online như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads Manager, SEO, SEM, v.v.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo tốt, khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.

Khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược, chủ động trong công việc.

Kỹ năng tổ chức, giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Khả năng làm việc trong môi trường năng động, chịu áp lực cao và đáp ứng deadline chặt chẽ.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 15.000.000đ - 17.000.000đ tuỳ theo năng lực của ứng viên.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, phép năm, lương tháng 13 theo Luật lao động hiện hành

Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật hằng năm theo quy định, du lịch hằng năm.

Các chính sách phúc lợi và chế độ đãi ngộ khác theo Quy chế Công ty

Thời gian làm việc: 08h30 - 12h00 & 13h30 - 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6; Thứ 7 làm cách tuần.

Địa điểm làm việc: 67 Trần não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức

