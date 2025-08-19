Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu

Mức lương 8 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 121 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 8 - 40 Triệu

- Chăm sóc các khách hàng hiện có và tìm kiếm các khách hàng mới

- Liên hệ, giới thiệu các sản phẩm đến các Bệnh viện và khách hàng khác

- Chịu trách nhiệm trên các thị trường được phân công (theo dõi sát sao tình hình chào hàng, kế hoạch đấu thầu…)

- Báo cáo tiến độ, lập kế hoạch làm việc, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng hàng tháng để khai thác thị trường hiệu quả

- Tổng hợp và báo cáo thị trường (nếu có yêu cầu)

- Lên kế hoạch và đi thị trường.

- Địa chỉ làm việc: Số 121 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời giam làm việc: thứ 2 - thứ 6, nghỉ T7, CN

Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh là một lợi thế

- Hoạt ngôn, có khả năng gắn kết, điều phối, kỹ năng thuyết trình và đàm phán.

- Giao tiếp tốt; tư duy logic; chủ động trong công việc; nhiệt tình, nhanh nhẹn.

Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn, theo năng lực, theo doanh số

- Tăng lương hàng năm, lương T13, thưởng dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Du lịch hằng năm

- Chế độ nghỉ phép

- Được công ty đào tạo liên tục hàng năm

- Được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên ngành và làm việc trong môi trường văn minh chuyên nghiệp, công việc ổn định

- Các chế độ khác hưởng theo Luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin