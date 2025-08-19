Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
- Hà Nội: Số 121 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 8 - 40 Triệu
- Chăm sóc các khách hàng hiện có và tìm kiếm các khách hàng mới
- Liên hệ, giới thiệu các sản phẩm đến các Bệnh viện và khách hàng khác
- Chịu trách nhiệm trên các thị trường được phân công (theo dõi sát sao tình hình chào hàng, kế hoạch đấu thầu…)
- Báo cáo tiến độ, lập kế hoạch làm việc, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng hàng tháng để khai thác thị trường hiệu quả
- Tổng hợp và báo cáo thị trường (nếu có yêu cầu)
- Lên kế hoạch và đi thị trường.
- Địa chỉ làm việc: Số 121 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Thời giam làm việc: thứ 2 - thứ 6, nghỉ T7, CN
Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh là một lợi thế
- Hoạt ngôn, có khả năng gắn kết, điều phối, kỹ năng thuyết trình và đàm phán.
- Giao tiếp tốt; tư duy logic; chủ động trong công việc; nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Tăng lương hàng năm, lương T13, thưởng dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Du lịch hằng năm
- Chế độ nghỉ phép
- Được công ty đào tạo liên tục hàng năm
- Được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên ngành và làm việc trong môi trường văn minh chuyên nghiệp, công việc ổn định
- Các chế độ khác hưởng theo Luật lao động Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
