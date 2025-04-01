Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Long Khánh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng.
Lập kế hoạch bán hàng, thực hiện các chỉ tiêu doanh số theo khu vực phụ trách.
Triển khai các chương trình bán hàng, khuyến mãi theo chính sách công ty.
Theo dõi, quản lý công nợ khách hàng theo quy định.
Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và báo cáo kịp thời cho cấp trên.
Thực hiện báo cáo doanh số định kỳ hoặc theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Rượu, Bia, Nước khoáng)
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, thuyết phục khách hàng hiệu quả
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và làm việc độc lập.
Chịu được áp lực doanh số, tinh thần cầu tiến và trách nhiệm cao.
Có phương tiện đi lại và sẵn sàng di chuyển khi cần thiết (nếu vị trí yêu cầu đi thị trường)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng doanh số.
Thưởng hiệu suất, lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách công ty.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HA01-159, Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

